Mercato OM concurrent : le PSG a trouvé un latéral pour remplacer Hakimi ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). En recherche de renforts défensifs, le PSG aurait déjà ciblé un joueur du Feyenoord, Lutsharel Geertruida. Capable d’évoluer à droite ou au centre, le néerlandais plairait beaucoup à Luis Campos.

Après le départ de Mbappé du PSG, le club de la capitale commence déjà à passer à l’action pour renforcer son équipe. Soucieux du chantier qui s’annonce en attaque, le PSG va aussi chercher à renforcer son secteur défensif durant ce mercato. Une tâche qui ne s’annonce pas évidente alors que Hakimi pourrait même s’en aller.

Lutsharel Geertruida pour remplacer Hakimi ?

🚨 EXCL #mercatoPSG 🔴🔵

🆕 pour renforcer sa défense et anticiper un possible départ de Achraf Hakimi, le PSG lorgne Lutsharel Geertruida

▶️ le polyvalent défenseur international 🇳🇱 qui peut jouer dans l’axe ou à droite plait beaucoup à Luis Camposhttps://t.co/z1UT6UoW6y

avec… pic.twitter.com/38RrD1d5zg — Sébastien Denis (@sebnonda) June 20, 2024

Dans la même situation que l’OM avec Jonathan Clauss, le PSG va peut-être devoir changer ses plans pour son latéral droit la saison prochaine. En cas de grosse offre, le latéral Marocain ne devrait pas forcément être retenu et les blessures récurrentes des défenseurs centraux vont devoir pousser le club à chercher des alternatives. Alternative que le PSG pourrait trouver, selon le journaliste de foot mercato Sébastien Denis, avec le jeune Lutsharel Geertruida, défenseur centrale capable de jouer à droite, de Feyenoord.

Un rendement offensif complet

À 23 ans, le néerlandais a réalisé une saison plus que complète avec son équipe avec 8 buts et 5 passes décisives en 34 matchs. Un rendement plus que correct pour le joueur au caractère offensif. Actuellement à l’Euro, le joueur plairait beaucoup à Luis Campos. Avec une valeur estimée à 32 millions d’euros par transfermarkt, le prix ne devrait pas poser de soucis aux dirigeants parisiens.