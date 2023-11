Mercato OM: Confirmation dans le dossier Alexis Sanchez !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Toujours en difficulté dans le jeu, Pierre-Emerick Aubameyang n’a marqué qu’un seul but en Ligue 1. L’attaquant a été recruté ce qui a fermé la porte à un retour d’Alexis Sanchez l’été dernier.

Interrogé sur RMC, Pablo Longoria avait tenté d’expliqué pourquoi Alexis Sanchez n’est pas revenu à l’OM. « Alexis Sanchez est un joueur extraordinaire. Le niveau qu’il a affiché avec l’Olympique de Marseille était exceptionnel et je tiens à l’en remercier. Mais il y a toujours, autour du football et surtout autour de l’OM, une situation de désinformation générale qui rend très difficile la tenue d’une ligne commune dans la communication pour remettre la vérité au centre de la discussion. On lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai, il a temporisé et cherché à faire un peu de spéculation ».

Selon le journaliste Florent Germain, la non venue de Sanchez est directement liée au recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang : « Quand Aubameyang a signé, on continuait à se poser la question si Alexis Sanchez allait pouvoir venir. Financièrement, on expliquait que c’était compliqué. Après, on m’avait dit clairement au sein de l’OM, on ne veut pas d’une attaque avec deux joueurs qui feraient 70 ans à eux deux ».

Sur Prime, Benoit Cheyrou revient sur les sifflets adressés par les supporters marseillais à l’encontre d’Aubameyang face au LOSC, il tente d’expliquer ses débuts difficiles. « Aubameyang était à son avantage en Coupe d’Europe, il y avait aussi plus d’espaces pour lui par rapport à son jeu. On l’a vu sur un action ou il manque encore de puissance au contact. Il est attendu, connu en Ligue 1 pour cette prise de profondeur. Il ne manque pas grand chose à un attaquant pour retrouver la réussite, il a été meilleur buteur en Allemagne, en Angleterre. Ce n’est pas rien. Il y a une exigence et une attente très important au Vélodrome. »

Dans Téléfoot, l’ancien milieu de terrain Rio Mavuba a évoqué les débuts de Pierre-Emerick Aubameyang avec l’OM : « Il sort d’une saison compliquée à Chelsea, même en termes de statistiques. Et aujourd’hui, il est moins rapide au niveau de sa vitesse et dépend plus du collectif. Le collectif de l’OM n’est pas bien huilé aujourd’hui pour qu’il puisse s’exprimer. C’est dur qu’on cristallise tout sur lui, mais c’est la star, c’est Aubameyang. Donc on attend plus de lui ».

