Mercato OM : Conseillé par Riolo pour remplacer Tudor, il ferme la porte !

Depuis l’officialisation du départ d’Igor Tudor, les rumeurs concernant le nom du prochain coach de l’OM se multiplient. Marcelino, Gallardo… mais déjà deux noms sont a rayé de la liste !

Fabrizio Romano a déjà écarté l’option Raffaele Palladino, car le coach de Monza vient de prolonger. « Malgré les liens entre l’OM et la Juventus, Monza est parvenu à un accord sur un nouveau contrat pour l’entraîneur-chef Raffaele Palladino valable jusqu’en juin 2024. Officiel et signé aujourd’hui. » Paulo Fonseca n’était pas vraiment une rumeur mais plutôt une idée de Daniel Riolo.

Paulo Fonseca va continuer la saison prochaine au LOSC

L’entraîneur lillois a expliqué en conférence de presse vouloir poursuivre l’aventure avec le LOSC : « Nous allons continuer la saison prochaine. Quel jour est la reprise ? Je suis totalement concentré sur le prochain match. Je ne sais pas. Mais nous avons le programme et les prochains jours, nous devons voir ça. »

Ce serait un super entraîneur pour l’OM.

Pour le remplacer, Daniel Riolo a proposé un nouvel entraîneur. Au micro de RMC ce samedi après la rencontre face au Stade Brestois au Vélodrome qui s’est soldé par une défaite des Marseillais, le journaliste a soumis à Pablo Longoria l’idée de faire signer Paulo Fonseca, actuel coach du LOSC. « Puisqu’on parle de Fonseca et de ses envies d’ailleurs, lui je pense que ce serait un super entraîneur pour l’OM. Si Longoria voulait le piquer, suggère le journaliste sur RMC. Ce serait un super entraîneur pour l’OM. Je pense qu’il aurait besoin de talents supplémentaires.. Tu prends une équipe comme Lille, je me demande s’ils n’ont pas plus de joueurs de ballon, de talent, que l’OM. Tudor, je ne suis pas sûr qu’il s’en soit si mal tiré avec cet effectif où il n’y a pas un talent de dingo. Parce que si tu prends Lille, je trouve qu’ils sont plutôt fournis, avec Jonathan David, Cabella, Jonathan Bamba… »