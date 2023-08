Mercato OM : Correa en dit plus sur son poste !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après Kondogbia, Lodi, Aubameyang, Sarr, Ndiaye et Blanco, la direction marseillaise a officialisé l’arrivée de Joaquin Correa en provenance de l’Inter Milan. Un prêt d’un an qui s’élève à deux millions d’euros assorti d’une option d’achat estimée à seize millions d’euros qui pourrait être obligatoire à treize millions d’euros en cas de qualification de l’Olympique de Marseille à la prochaine Ligue des Champions.

Correa prêt à jouer à gauche

Correa a précisé qu’il pouvait effectivement jouer à plusieurs postes. Il se sent capable de revenir à gauche même si ce n’était plus son poste à l’Inter. « Je me sens bien à gauche, mais j’aime aussi jouer en 2eme attaquant. A gauche, la dernière fois que j’y ai joué c’était avec l’Argentine mais je me sens bien partout en attaque. »