Mercato OM : Coup de froid dans le dossier Veretout?

D’après Foot Mercato, la piste menant à Jordan Veretout s’est considérablement refroidie ces dernières heures. Le milieu international préférerait rejoindre le Milan AC.

Depuis le départ de Jorge Sampaoli, la direction marseillaise travaille à la refonte d’une partie de son effectif. Après l’échec de la piste menant à Axel Witsel, le milieu de terrain français de l’AS Roma était une cible prioritaire de Pablo Longoria pour remplacer Boubacar Kamara, parti cet été à Aston Villa.

Veretout veut rester en Italie?

Le profil de Jordan Veretout apparaissait comme une solution intéressante mêlant expérience du haut niveau et connaissance du championnat de France. Si en interne on se voulait confiant quant à la venue de l’international tricolore, la rumeur a pris du plomb dans l’aile ces dernières heures.

Régulièrement cité du côté de Marseille ou même de Lyon, Veretout préférerait rester en Série A. Selon Foot Mercato, le milieu romain met la priorité sur un transfert à l’AC Milan qui le courtise depuis plusieurs semaines. La quête du successeur de Kamara au milieu de terrain apparaît plus complexe que prévu.

Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs (L’OM en est déjà à 7 avec Nuno Tavares). Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).