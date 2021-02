Mercato OM : Coup de tonnerre dans le dossier Sampaoli !

Si de nombreuses sources nous informaient que Jorge Sampaoli devait débarquer à l’Olympique de Marseille pour la réception de Lyon le week-end prochain, la journaliste argentine très informée Veronica Brunati confirme cette hypothèse…

Ce matin l’émission Téléfoot nous apprenait que le coach sud-américain Jorge Sampaoli se serait entretenu avec deux anciens joueurs argentins de l’OM, à savoir Lucho Gonzalez et Gabriel Heinze. De plus l’actuel tacticien de l’Atlético Mineiro serait également à la recherche d’un interprète en vue d’une possible arrivée sur le banc de l’Olympique de Marseille. Propos confirmés par la journaliste argentine Veronica Brunati…

Sampaoli a conclu un accord avec l’Olympique de Marseille – Veronica Brunati

Selon la journaliste, Jorge Sampaoli devrait bel et bien débarquer à Marseille avant la réception de l’OL. Ce vendredi précisément. La durée du contrat devrait s’étendre jusqu’en 2023 toujours selon la même source.

« Jorge Sampaoli a conclu un accord avec l’Olympique de Marseille. Il signera un contrat jusqu’en 2023. Il se rend à Marseille le 26 février » Veronica Brunati – Source : Twitter (21/02/2021)