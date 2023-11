Mercato OM : Courbis ne condamne pas une recrue mais dénonce 2 erreurs de Longoria !

Dans l’After Marseille sur RMC, Rolland Courbis a été questionné sur les recrues offensives marseillaises. D’après le coach, Pablo Longoria a fait deux erreurs avec Correa et Ndiaye.

L’OM a recruté beaucoup de joueurs cet été, comme à son habitude. L’attaque a quasiment été refaite au complet avec les arrivées de Correa, Sarr, Aubameyang, et Ndiaye. Le coach Rolland Courbis ne veut pas condamner le Gabonais malgré son début de saison compliqué. Cependant, il n’épargne pas le joueur prêté par l’Inter et Iliman Ndiaye dans l’After Marseille sur RMC.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Sale nouvelle (de plus) pour Longoria !

« En ce qui concerne les attaquants, je n’ai pas encore condamné Aubameyang pour le moment. Je pense que s’il est mieux entouré, il peut être meilleur, explique Courbis dans l’After Marseille sur RMC avant d’ajouter : Quand je vois jouer Correa et Ndiaye jouer au football, je me dis que dès que tu sais un peu jouer au football dans les quartiers de Marseille, tu peux ressembler à Correa ! Ce sont des erreurs, tout le monde en fait. Quand on fait des erreurs, on les constate et on les répare. »

Quand on voit l’importance d’Alexis Sanchez la saison passée…

Pour Marc Libbra, l’attaquant gabonais n’a pas une situation favorable à son épanouissement. Il l’explique dans un entretien accordé à Afrik Foot.

« De toute façon, pour marquer des buts, il faut déjà avoir le ballon, savoir se mettre en situation, il faut avoir un groupe qui sait évoluer ensemble. Tout ce que je viens d’énumérer, je crois que cela ne fonctionne pas, explique l’ancien joueur de l’OM. Quand on voit l’importance d’Alexis Sanchez la saison passée, ce qu’il a été capable de faire sur le front de l’attaque… Aujourd’hui, Aubameyang n’est pas capable de le faire. On parle toujours d’Aubameyang, de sa vitesse mais c’est une toute autre époque. C’était en 2016 à Dortmund. Malheureusement, tout le monde est déçu. Aubameyang a le talent mais il faut que l’équipe joue pour lui. Je ne pense pas que cette équipe marseillaise joue pour lui. Pour lui, c’est très compliqué. En plus de cela, changement d’entraîneur, nouvelle préparation avec Gattuso et surtout, au dernier match à Lens (défaite 1-0), il débute sur le banc. Je ne parle même pas de respect, s’il ne mérite pas d’être là, il ne joue pas. Mais ça fait bizarre. Aubameyang est là pour être le patron de l’attaque marseillaise et là il ne joue pas. C’est très compliqué pour lui, pour Vitinha et les autres attaquants. Aubame sait marquer des buts mais là, il faut l’aider. »