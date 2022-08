Mercato OM : Courbis valide l’idée Cristiano Ronaldo !

Interrogé dans l’émission Rothen s’enflamme sur l’avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Rolland Courbis verrait bien le Portugais rejoindre l’OM.

Après la nouvelle déroute en championnat contre Brentford ce week-end (4-0), l’avenir de Cristiano Ronaldo semble plus que jamais s’écrire loin de Manchester United. Revenu chez les Red Devils 12 ans après avoir quitter le club pour rejoindre le Real Madrid, le Portugais voudrait déjà quitter l’Angleterre, un an seulement après avoir effectuer son grand retour. La non qualification du club de Manchester pour la Ligue des Champions pousserait Ronaldo à chercher un nouveau club. Invité de l’émission Rothen s’enflamme, Rolland Courbis est d’abord revenu sur la situation compliqué que traverse le Portugais à Manchester. L’ancien entraineur de Montpellier s’est ensuite prononcé sur l’avenir de CR7 : Il verrait bien Cristiano Ronaldo rejoindre l’Olympique de Marseille.

» J’ai l’impression que l’on ne se rend pas compte de qui on parle. Beaucoup de médias sont en train de le descendre sous prétexte qu’il est en train de rater sa fin de carrière. Ronaldo a une carrière de footballeur de 20 ans. Une carrière aujourd’hui c’est plus ou moins 13 ans. Lui, il vient de fêter ses 20 ans de carrière. Il est quand même important de rappeler que Ronaldo est un joueur exemplaire. Il arrive une heure avant tout le monde à l’entraînement et part une heure après que tout le monde soit parti. Il faut reconnaître que sa fin de carrière n’est pas très claire. Je pense aujourd’hui que le contexte marseillais pourrait bien lui aller. Je serais curieux de voir si les dirigeants de l’OM vont au moins se poser la question. Il terminerait sa carrière dans un endroit où on parlerait de lui 24H sur 24. Dans l’OM d’aujourd’hui, cela pourrait être une super fin de carrière pour lui. » Rolland Courbis – Source : Rothen s’enflamme (17/08/2022)

Et si Cristiano Ronaldo signait à l’OM ? Coach Courbis l’imagine volontiers https://t.co/IEx3xs8qRe via @YouTube ET SI !?#RonaldOM — ꪜꪖꪀ (@VanTeamOM) August 17, 2022

Ménès emballé par la rumeur Ronaldo

Sur son blog, Pierre Ménès a lui aussi évoqué une arrivé de Cristiano Ronaldo à Marseille. Le journaliste est également emballé par l’idée de voir le portugais rejoindre la Ligue 1.

» Il vieillit. Il a quand même mis des buts l’année dernière dans une équipe qui ne fonctionnait pas. Maintenant son attitude durant la trêve n’a pas été bonne. Aller ailleurs, pourquoi pas. Il peut aller au Sporting pour presque rien et faire une tournée d’adieux. Il peut peut-être, la rumeur semble relancée, aller à Marseille. J’adorerais. Ça ferait du bien au club, à la Ligue 1. Ça ferait la même que ce que (Lionel) Messi a fait au PSG. » Pierre Ménès – Source : Youtube (14/08/2022)