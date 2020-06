Mercato OM : Coutinho, Iniesta, Sanson, Rongier… Les modèles d’Ugo Bertelli !

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du centre de formation, Ugo Bertelli a signé son premier contrat professionnel à l’Olympique de Marseille. Au média du club, le jeune milieu de terrain s’est livré sur ses modèles du football.

L’Olympique de Marseille a fait signer plusieurs joueurs du centre de formation vendredi 12 juin 2020. Ugo Bertelli, milieu de terrain, fait parti de ces cinq minots qui ont paraphé leur premier contrat pro avec leur club formateur.

j’aime beaucoup Iniesta et aussi Coutinho qui est un très grand joueur — BERTELLI

Ce jeudi, l’OM a publié la vidéo de l’interview du joueur âgé de 16 ans. Il a expliqué au média du club qu’il avait suivi de près l’évolution de Maxime Lopez et apprécie beaucoup le jeu de Morgan Sanson et de Rongier.

« À l’OM, je prends comme référence Morgan Sanson, qui a un peu le même registre de jeu, “box to box”. À l’extérieur, j’aime beaucoup Iniesta et aussi Coutinho qui est un très grand joueur. Kamara et Lopez? Oui ces deux joueurs m’inspirent beaucoup, surtout Maxime Lopez qui joue à mon poste. Je suivais son parcours quand j’étais petit, ses matchs. Quand il est rentré à l’Orange Vélodrome j’étais derrière aussi. Ce sont deux exemples, pour moi et pour tous les jeunes du centre de formation de l’OM »

Ugo Bertelli – Source : OM