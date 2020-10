Mercato OM : Cuisance à la place de Sanson ou Rongier ?

Extrait du dernier « Débat Foot Marseille » ce lundi consacré à l’arrivée de Michael Cuisance dans les dernières heures du mercato.

Notre journaliste Nicolas Filhol évoque ‘la signature de Michael Cuisance à l’OM. Selon lui, le joueur prêté par le Bayern doit prendre la place de Sanson dans le onze de départ.

Sanson, ça ne lui fera pas de mal de se retrouver un peu sur le banc

» Je le ferai jouer à la place de Sanson. Sanson je le trouve vraiment pas bon en ce moment, même s’il court beaucoup. Ça ne lui fera pas de mal de se retrouver un peu sur le banc. Cuisance c’est un joueur de passes qui va faire jouer les autres, cela déchargera un peu Payet de certaines choses, et ça peut être intéressant. Cuisance c’est quelqu’un qui peut casser des lignes soit pas le dribble soit par des passes. C’est vraiment un style de jeu différent de Sanson. Ça va donc changer le visage de l’OM, et cela peut être intéressant je pense. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille

