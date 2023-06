Mercato OM : Daniel Riolo confirme pour Gallardo !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Marcelo Gallardo à l’OM, c’est la grosse actualité du moment, après Mohamed Bouhafsi, c’est au tour de Daniel Riolo de confirmer le rapprochement entre l’Argentin et Marseille.

Après Mohamed Bouhafsi, c’est au tour de Daniel Riolo de confirmer l’avancée du dossier Gallardo à Marseille. Le journaliste et consultant RMC a annoncé, via son compte twitter, que Gallardo était le « choix numéro 1 de l’OM« pour le poste et que les discussions entre les deux parties étaient « avancées ». Toujours selon le journaliste, une arrivée de Gallardo serait une « très bonne nouvelle pour le club ».

Gallardo choix numéro 1 de l’OM et discussions avancées. Très bonne nouvelle pour le club. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) June 12, 2023

L’OM pas seul sur Gallardo, garde d’autres plans

Les discussions sont très avancées entre l’Argentin et l’OM mais aucun n’accord n’est encore trouvé. D’autres clubs dont l’AS Monaco sont intéressés par le technicien de 47 ans, l’OM étudie donc d’autres pistes au cas où l’opération ne se ferait pas. Fabio Grosso et Paulo Fonseca font toujours partie de la course, même si une arrivée de Marcelo Gallardo à l’Olympique de Marseille se rapproche toujours un peu plus, chaque jour.