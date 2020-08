Mercato OM : Daniel Riolo donne 100% raison à McCourt !

Dans les plans de l’Olympique de Marseille pour ce mercato d’été, Max-Alain Gradel ne devrait pas être un joueur d’André Villas-Boas. Le propriétaire américain Frank McCourt ne voudrait pas d’un joueur de 30 ans dans son équipe. Daniel Riolo lui donne raison.

Après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Nîmes, l’équipe de l’After a évoqué l’actualité du club marseillais et est revenu sur le dossier Gradel.

Ils se traînent des boulets aux pieds — RIOLO

L’international ivoirien, libre de tout contrat après son passage à Toulouse aurait été pisté par l’OM. McCourt, le propriétaire du club n’aurait pas accepté de le faire signer à cause de son âge. Daniel Riolo valide cette décision.

« Gradel à l’OM? Oui j’ai compris l’excuse : trop vieux. Ça correspond à ce qu’ils veulent faire donc je comprends ce que McCourt a voulu dire. Je ne sais pas combien il demandait en salaire mais c’est un club qui a pas mal morflé en recrutement de trentenaire avec de gros salaires. Ils se traînent des boulets aux pieds. Gradel, tu lui donnes que dalle? Combien d’années de contrat? Il faut qu’il accepte de venir pour le même salaire qu’à Toulouse et pour 1 ou 2 ans. J’ai toujours défendu ce joueur mais ces derniers temps il a beaucoup baissé de niveau. L’OM est un peu échaudé, ils ont donné de gros salaires à des mecs qui ne veulent plus bouger »

Daniel Riolo – Source : After sur RMC Sport