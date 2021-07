Daniel Riolo se lâche concernant le mercato OM : « pendant des années les mecs qui étaient dans ce club étaient des énormes pipes… »

Pablo Longoria multiplie les pistes dans différents secteurs de jeu. Son investissement et son professionnalisme plaisent à Daniel Riolo.

Deux joueurs ont signé à l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato estival. Une dizaine d’arrivées devrait encore voir le joueur, une activité qui plait à Daniel Riolo, journaliste pour RMC.

Là tu as des idées — Riolo

Daniel Riolo s’est exprimé sur le mercato mis en place par Pablo Longoria, et il est plutôt emballé.

« Je ne sais pas ce que ce Mercato va donner, même si on avait déjà compris dans quelle direction Longoria souhaitait aller. Alors, je ne sais pas si les joueurs vont être bons, mais on voit des noms alors que durant des années, tu avais l’impression que l’OM ne pouvait acheter personne. Tout semblait trop cher, pour avoir un attaquant il fallait attendre le 31 aout pour acheter la première banane venue en panic buy. Là, tu as des idées et tu as envie d’y croire. Tu es supporters de l’OM tu as envie d’y croire. C’est incroyable, cela veut dire que pendant des années les mecs qui étaient dans ce club étaient des énormes pipes… » Daniel Riolo— Source: After Foot RMC (31/06/21)