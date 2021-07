Mercato OM : Daniel Wass bloqué par Valence ?

Alors que les positions se rapprochent entre l’OM et Pol Lirola, Daniel Wass est pressenti pour arriver en tant que doublure de l’Espagnol. Mais les dirigeants de Valence souhaiteraient le retenir…

Après s’être renforcé à tous les postes depuis le début du mercato estival, l’OM se penche désormais sur le poste d’arrière droit. Après avoir enregistré le départ d’Hiroki Sakai du côté du club japonais Urawa Red Diamonds et le retour de Pol Lirola à la Fiorentina, Jorge Sampaoli se retrouve sans latéral droit dans son effectif. Un poste devenu désormais prioritaire pour Pablo Longoria. On le sait depuis plusieurs semaines, l’OM tente de conserver définitivement Pol Lirola, qui a fait savoir qu’il voulait poursuivre l’aventure du côté de Marseille. Par ailleurs, Daniel Wass est également pisté par les dirigeants. Après l’avoir déjà côtoyé du côté de Valence, le président olympien apprécie sa polyvalence. À 32 ans, le latéral danois pourrait également apporter son expérience au sein de l’effectif.

VALENCE VEUT RETENIR WASS

Toutefois, Valence ne semblerait pas enclin à l’idée de se séparer de Daniel Wass cet été. Alors que l’Équipe annonçait un dénouement imminent à son sujet, la signature de Daniel Wass du côté de l’OM est loin d’être évidente d’après les informations de EFE. À un an de la fin de son contrat, le club espagnol souhaiterait le prolonger. En revanche, Superdeportes révèle que le latéral droit danois souhaiterait partir et l’aurait fait savoir à ses dirigeants. Par le passé, Daniel Wass a déjà évolué en Ligue 1. En effet, il s’était dévoilé sous le maillot d’Évian Thonon Gaillard entre 2011 et 2015. Après avoir connu deux expériences en Espagne, du côté du Celta Vigo et de celui de Valence depuis 2018, il pourrait retrouver le championnat de France en signant à l’OM.

LONGORIA A CONFIRMÉ UN INTÉRÊT POUR WASS

Interrogé à son sujet en conférence de presse lundi, Pablo Longoria en a profité pour faire le point. Le président olympien a confirmé l’intérêt de l’OM pour Daniel Wass.

« Pour Pol, les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content. (…) Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)