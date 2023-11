Mercato OM : « Dans la continuité des Nasri et Flamini »

Mehdi Benatia a été aperçu avec Pablo Longoria à Strasbourg lors de la dernière journée de Ligue 1. Bien que rien ne soit encore officiel, l’ancien international marocain semble bien impliqué dans cette nouvelle phase du projet de l’OM. Une bonne nouvelle pour Robert Nazaretian qui l’a bien connu au centre de formation.

Avant de devenir le joueur exceptionnel que l’on connaît et qui a foulé les plus grandes pelouses d’Europe avec la Juventus, l’AS Roma ou encore le Bayern Munich, Mehdi Benatia a fait un passage au centre de formation de l’OM. Robert Nazaretian se souvient du défenseur central et l’a raconté dans un entretien accordé à 20minutes.

« Benatia? Un super joueur et un bon garçon. Ceux qu’on aime avoir au centre, dans la continuité des Nasri et Flamini. Il était tout sauf prétentieux, c’était déjà un gamin humble. Et dès qu’il a eu les opportunités, il les a saisies et il a réussi à s’imposer partout où il allait. Même avec la sélection du Maroc, il est l’un des pionniers et a posé les jalons de l’équipe qui est allée en demi-finale de la dernière Coupe du monde. Même s’il n’a pas tous les codes, il sait s’appuyer sur ceux qui les ont. Il est intelligent, constructeur, il sait partir d’en bas, et rien n’a jamais été acquis pour lui » a expliqué l’ancien défenseur de l‘OM.

Benatia aura une mission de consultant, ou de conseiller sportif

Javier Ribalta et David Friio ont quitté l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. Pablo Longoria est dorénavant seul avec Stéphane Tessier à diriger l’OM et son aspect sportif. Depuis plusieurs semaines, le nom de Mehdi Benatia est cité comme une piste prioritaire. D’abord évoqué par La Provence, c’est Football Club de Marseille qui annonçait que le deal était proche d’être bouclé.

Le rôle du directeur sportif n’est pas uniquement de recruter. C’est de mettre en place une politique sportive

« Qui a fait le recrutement cette saison ? Longoria, Ribalta, Friio ? Et que va-ton demander à Benatia ? Un vrai rôle de directeur sportif, s’est-il interrogé. Le directeur sportif n’est pas uniquement là pour recruter des joueurs. Il doit également mettre en place une politique sportive. Pour moi, c’est dire l’équipe va jouer de cette façon. On a un tel effectif auquel l’entraîneur doit s’adapter. C’est comme ça dans tous les autres clubs. Par exemple, Barcelone a une identité forte. L’Ajax Amsterdam de même. À la limite, on se fou presque du nom de l’entraîneur. Xavi est quelqu’un de connu mais à l’Ajax ce sont souvent des inconnus qui viennent, mais il y a une telle identité dans le club sur laquelle ils s’adaptent. C’est au directeur sportif de la mettre en place », a affirmé Gilles Castagno.