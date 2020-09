Mercato OM : « David Friio sera parfait dans ce rôle-là ! »

Nouveau responsable du recrutement de l’OM, David Friio a été présenté par un de ses anciens collègues de travail dans les colonnes de la Provence. Et il n’en a dit que du bien !

Ancien directeur de la cellule de recrutement de l’AS Saint Étienne, David Wantier connaît bien celui qui occupe aujourd’hui ce rôle à l’OM, David Friio. Et dans les colonnes de la Provence, David Wantier n’a dit que du bien de son ancien collègue de travail chez les Verts :

friio, ÇA SERA UN PLUS POUR L’OM

« C’est un bosseur. J’avais besoin d’un avis technique et d’une expertise, il m’a semblé être le meilleur choix. À Saint-Étienne, il n’a jamais compté ses heures, a toujours répondu présent même s’il devait gérer beaucoup de choses. C’est un bon choix pour l’OM, david est un mec intéressant et intelligent, capable de défendre ses idées et d’écouter les arguments des autres.

Il n’a pas la grosse tête ni le sentiment d’avoir inventé le foot. Il connaît bien le marché français, a écumé tous les terrains d’Europe sur plusieurs catégories aux niveaux des jeunes, des sélections et des professionnels. Il dispose d’un gros réseau à l’international. Il sera parfait dans ce rôle-là, ce sera un plus pour l’OM. »

David Wantier. Source : La Provence. 11/09/2020