Mercato OM – David Luiz : « Les offres faites jusqu’à présent n’ont pas touché mon cœur »

Annoncé du côté de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival, le défenseur brésilien David Luiz a expliqué au Daily Mail pourquoi il se retrouve toujours sans club alors que le nouvel exercice a déjà repris…

Si le nom de David Luiz a circulé du côté de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato d’été, l’OM a préféré faire venir William Saliba, Luan Peres et organiser le retour de Leonardo Balerdi en défense centrale. Interrogé par le Daily Mail, David Luiz explique pourquoi il est toujours sans club.

‘I want to fight for titles… I want to feel alive’

David Luiz on his Arsenal split, what happens next and Jamie Carragher’s criticism | @CraigHope_DM https://t.co/NqRQPnidhV

— MailOnline Sport (@MailSport) August 13, 2021