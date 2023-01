Voici un extrait du dernier Débat Foot Marseille diffusé ce jeudi. Notre plateau évoque le cas Arek Milik. L’attaquant actuellement prêté par l’OM à la Juventus devrait définitivement s’engager avec le club italien pour un montant de 7M€ + 2M€ de bonus.

Cyril Astier, agent sportif (licence FFF) qui représente l’agence espagnole Promoesport sur le marché Français, et notre consultant Jean Charles de Bono nous donne leur avis sur ce départ annoncé.

9M€ pour Milik ce n’est pas assez élevé

« Moi, je pense que Milik c’est un grand joueur. Après moi, je trouve que 7M€ + 2M€ ce n’est pas beaucoup pour un joueur comme ça. Et surtout pour un attaquant en plus, un attaquant c’est ce que l’on recherche. On cherche depuis des années un véritable attaquant, Milik a toujours joué dans des grands clubs européens. À ce tarif là, pour moi, ce n’est pas assez élevé. » Jean Charles De Bono – source : FCMarseille (05/01/2022)

J’ai une grosse frustration de ne pas voir vu Milik évoluer avec Alexis Sanchez

« Au delà de ça, j’ai une grosse frustration. C’est de ne pas le voir évoluer avec Alexis Sanchez. Je ne suis pas coach, je ne sais pas comment il aurait pu les assembler, mais ça me paraît jouable quand même de le faire. Pas très compliqué de faire jouer ensemble ces deux garçons. Je trouve que l’attaque de l’OM aurait eu fière allure et peut être qu’en Ligue des champions, on ne va pas refaire l’histoire, mais peut être ça serait certainement passé différemment. » Cyril Astier – source : FCMarseille (05/01/2022)

