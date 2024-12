Mercato OM : De Bono donne son olympien de la première partie de saison !

Dans notre dernière émission de 2024 sur YouTube, Nicolas Filhol (journaliste FCM) et Jean-Charles De Bono (ancien joueur de l’OM) ont fait le bilan du mercato estival après la première partie de saison. Ils reviennent sur les choix du club et leur impact sur l’équipe.

Mercato : Une affaire à saisir à l’AS Roma pour l’OM? – https://t.co/QawUTI2jBe — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 27, 2024

Jean-Charles de Bono vote pour le milieu de terrain de l’OM Pierre-Emile Højbjerg qui s’est directement imposé comme un taulier de l’équipe de Roberto De Zerbi : » Højbjerg, on savait que c’était un joueur international avec une certaine mentalité et rayonnant dans les clubs où il est passé. C’est un vrai leader et ça j’aime. Avec le retour de Rongier en plus, cela lui permet de projeter plus vers l’avant et d’aller chercher des buts. C’est un partenaire idéal. On peut lui coller l’étiquette de l’OM. C’est un grand joueur qui fait progresser ses partenaires.c’est vraiment la recrue qui nous fallait dans ce milieu de terrain, » explique le consultant de FCM et ancien joueur de l’OM sur la chaine youtube de Football Club de Marseille.

