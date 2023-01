L’attaquant du FC Lorient Terem Moffi (22 ans) est annoncé comme un cible de l’OM depuis plusieurs jours. Sur le plateau de Football Club de Marseille, notre consultant Jean-Charles de Bono donne son avis sur les qualités du joueur et sa plus-value qu’il apporterait au club.

Dans le DFM de ce lundi, Jean Charles De Bono a donné son avis sur le possible recrutement de Terem Moffi en provenance du FC Lorient.

C’est un bon attaquant de Ligue 1

»C’est un joueur qui a de l’expérience et qui est titulaire à Lorient. Il confirme une nouvelle fois, même s’il a été blessé, que c’est un vrai buteur qui peut jouer seul devant par sa vitesse et par sa puissance. Ce que nous démontre Terem Moffi depuis quelques saisons, on ne peut pas dire que ce n’est pas un joueur qui ne rentre pas dans le cadre de l’Olympique de Marseille. Dans le système où veut jouer Tudor, il rentre tout à fait. L’attaquant devant avec les deux de derrière qui font le travail pour lui, qui récupèrent et qui vont dans la profondeur. Il est capable d’aller lutter face à un ou deux adversaires, seul par sa vitesse, par ses dribbles et par sa puissance. Donc se serait un joueur, pour moi, actuellement, qui serait capable de jouer à l’OM. Il a toutes les qualités requises pour être dans cet effectif ». Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (23/01/2023)