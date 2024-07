Mercato OM : De Bono ne regrettera pas ce joueur !

« Le contexte aussi n’a pas été forcément à son avantage, il a connu 5 entraîneurs différents en 3 ans, la première année il doit faire avec Mandanda. On s’est trop focalisé sur le gardien de but, on a beaucoup mit en avant son jeu de pied, alors que lui-même disait que ce n’était pas son point fort. Je trouve que ça ne l’a pas mis à son avantage. C’était le genre de gardien dont on disait qu’avec le bloc qui était assez haut, son jeu au pied permettrait de pouvoir faire jouer son équipe de derrière avec une relance. Et on s’est tous focalisés là dessus, on l’a prit en grippe, il a perdu de son efficacité dans le jeu… C’était un coup oui, un coup non. C’était trop irrégulier. »