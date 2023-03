Mercato OM – De Bono : « Oui je suis pour une prolongation! »

Sur le plateau de DFM notre consultant Jean-Charles de Bono a donné son sentiment sur les négociations en cours pour une éventuelle prolongation d’une saison d’Alexis Sanchez.Arrivé à l’été 2022, libre de tout contrat, en provenance de l’Inter Milan, l’attaquant chilien est devenu un taulier de l’OM. Cependant il n’a signé que pour une seule saison.

Alexis Sanchez a joué, à date, 30 matchs avec l’OM toutes compétitions confondues pour 13 buts. Sanchez a clairement annoncé qu’il veut rester à l’OM. Mais il veut aussi gagner avec l’OM. Alors qu’il a dans son contrat une option pour prolonger d’une saison, la question de le garder ou non se pose.

Il faut lui donner deux ans maximum

« Il ne faut pas le prolonger trop longtemps. Il faut lui donner deux ans maximum. Je pense que dans la mentalité, l’exigence et le professionnalisme on a besoin de ce style de joueur. C’est un joueur qui correspond bien à « l’étiquète OM ». Après la problématique pour Sanchez c’est qu’il a des demandes pour jouer le top. A 33 ans, est ce qu’il aura dans un autre top club européen ses demandes et avec une place de titulaire ? Ce qu’il nous démontre ici est quand même assez remarquable. Tout le monde reste surpris. On s’attendait à un Sanchez qui arrive tout doucement sur la pointe des pieds. Mais il a démarré en boulet de canon. Ce qu’il a pu faire est incroyable. C’est lui qui tire cette équipe là vers le haut. Les défaites face au PSG et face à Annecy lui restent en travers de la gorge. Donc moi je le garderai pour la continuité, pour son talent et surtout pour ce qu’il donne à l’OM. Donc oui je suis pour une prolongation. Après sur le cas de Vitinha il faut savoir si Sanchez est capable de décrocher pour laisser la place à Vitinha. Je ne dis pas que sur ce coup c’est la faute de Sanchez. Mais plutôt la faute des dirigeants qui ont fait signé un autre attaquant, à 32 millions, sans pouvoir le faire jouer » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (6/03/2023)

J’ai un peu peur que Sanchez ait un totem d’immunité

« Je suis un peu hésitant sur une prolongation de Sanchez. Le truc qui me gène avec lui c’est que j’ai l’impression que c’est lui le patron de l’équipe. Il décide s’il a envie de jouer ou pas. Ca me gène un peu par rapport à Vitinha. Parce que s’il signe un an de plus et qu’il veut jouer tous les matchs de la saison. Il va barrer la route à d’autres joueurs, Vitinha ou un autre joueur qui peut être recruté derrière. J’ai un peu peur que Sanchez ait un totem d’immunité. Après c’est un joueur que j’adore. Mais j’ai l’impression qu’il joue trop. » Sourigna – Source : Football Club de Marseille (6/03/2023)