Avec l’arrivée d’Alexis Sanchez, l’été dernier, l’OM peut envisager de recruter d’autres grands noms. Dans le DFM, notre consultant Jean-Charles de Bono pense que recruter un grand joueur est bonne idée, à condition qu’il soit au service de l’OM et non l’inverse.

Le joueur doit avoir la bonne mentalité

»Si tu tapes dans une star, qui vient et qu’il se la joue star qui ne rentre pas dans l’esprit de l’OM. Qu’il se dise »j’ai déjà un nom, j’ai déjà prouvé dans d’autres clubs que j’ai gagné des titres », en se mettant supérieur aux autres. Ce n’est pas dans l’esprit de ce que recherche Tudor. Tudor cherche l’état d’esprit et le jeu derrière. Faire ça, pourrait entrainer un désaccord collectif. Tu lancerais une bombe dans un terrain où il y a tout le monde et où tu ferais exploser tout le monde. Pourquoi casser un état d’esprit, un collectif qui répond à la demande de ton staff, de ton entraineur et de ton public ? Pendant des années on recherchait une mentalité avec un état d’esprit et maintenant on l’a trouvé. Pourquoi on va mettre un joueur qui peut embrouiller tout ça ? Après demain tu prends un grand joueur avec un état d’esprit remarquable, dans l’esprit de l’OM, qui vient à l’OM parce qu’il a envie de venir. Un joueur qui donne envie de venir au stade pour le voir jouer et qui se mette au même niveau mental que ses partenaires, là je suis d’accord. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (13/02/2023)