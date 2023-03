Auteur d’une bonne saison avec Reims Folarin Balogun intéresse de nombreux clubs dont l’OM. Sur le plateau du DFM, notre consultant Jean-Charles de Bono et notre invité Jérémy Bacchi (sénateur PCF des Bouches-du-Rhône) trouvent surprenant que l’OM veuille recruter un nouveau 9 après l’arrivée de Vitinha.

🔹L’OM a manifesté son intérêt pour Folarin Balogun 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (21 ans), actuellement prêté à Reims par Arsenal. L’AC Milan, le Borussia Mönchengladbach et Leeds apprécient aussi l’attaquant. (@JacobsBen)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/GDARsc8ni4 — MercatOM (@Mercat_OM) March 13, 2023

Balogun est prêté cette saison par Arsenal, à Reims sans option d’achat. Balogun a marqué, à date, 17 matchs en 27 matchs toutes compétitions confondues. Selon CBS, les bonnes statistiques de Balogun intéressent de nombreux clubs, notamment l’OM.

Vitinha n’est même plus remplaçant

« C’est vrai que Vitinha on ne l’a pas vu jouer et c’est déjà un gros souci pour nous. Puisque c’est le plus gros transfert du club 32 millions d’euros avec bonus. Si tu dois miser sur un jeune joueur, je pense que tu t’es bien renseigné auparavant sur ce que ce joueur là devrait t’apporter, quelque chose qui pourrait soulager l’OM. Mais dans un poste offensif ça ne me semble pas trop être le cas parce que déjà d’une on ne le fait pas jouer et de deux on ne fait pas récupérer Sanchez. Tu penses qu’il a des qualités ou alors tu t’es aperçu qu’il a des défauts, ça peut arriver aussi. Mais si t’es aperçu qu’il a des défauts et que tu ne le fais même pas rentrer la problématique est là. C’est que ce joueur même s’il n’est pas titulaire, il est même plus remplaçant, il est cireur de banc. Parce que tu le veux ou non il joue trois, cinq ou dix minutes, pour moi ce n’est pas des rentrées ça. Une vraie rentrée c‘est au moins une mi-temps, c’est une grosse demi-heure. J’ai un petit doute sur son aspect de footballeur, façon de parler. Je comprends les qualités de Vitinha. Après on parles de l’attaquant de Reims (Balogun) quand je vois ses performances, je me dis qu’au lieu de mettre 32 millions sur Vitinha, tu posais 20 millions sur Balogun, là peut être qu’on ne c’était pas trompé. Après la saison qu’il fait à Reims, peut-être qu’il ne l’aurait pas faite à Marseille. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (13/03/2023)