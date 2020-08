Mercato OM : De la concurrence sur le dossier de ce jeune buteur prometteur !

Deuxième meilleur buteur de la dernière saison de D2 Suisse, l’attaquant Suisso-Kosovar Andi Zeqiri (21 ans) est sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. Mais le club phocéen n’est pas seul sur le dossier.

Agé de 21 ans, Andi Zeqiri a crevé l’écran en D2 Suisse la saison passée sous le maillot de Lausanne Sport. Auteur de 17 buts en 33 matchs sous le maillot de Lausanne Sport, l’attaquant a tapé dans l’oeil de l’Olympique de Marseille, qui souhaiterai le recruter. Mais le club d’André Villas-Boas n’est pas seul sur la piste. Zeqiri a des prétendants !

UN TÉNOR SUISSE ET L’OGC NICE SUR LE COUP AUSSI.

Selon le quotidien suisse Blick, le FC Bâle et l’OGC Nice se sont également positionnés pour recruter Zeqiri. Le Gym part avec l’avantage d’appartenir au groupe Ineos… Comme l’employeur actuel de Zeqiri, Lausanne Sport ! Du côté de Bale, le club traverse actuellement une période de turbulence avec les départs successifs de l’entraineur de l’équipe première Marcel Koller, et de celui de l’équipe U21, Alexander Frei (Ex-Rennes). Dans ce contexte, on voit mal Bale se positionner pour recruter…

Sous contrat jusqu’à fin 2021 avec Lausanne, le transfert de Zeqiri pourrait se conclure sur une base assez basse (1,5 ou 2 millions d’euros).