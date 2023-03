Mercato OM : De la Fuente disparu, Strootman, Milik… Où en sont les différents prêts ?

Onze joueurs ont été prêtés par l’OM cette saison. Cela concerne, Jordan Amavi, Salim Ben Seghir, Konrad De la Fuente, Pape Gueye, Luis Henrique, Pol Lirola, Arkadiusz Milik, Nemanja Radonjic, Kevin Strootman, Luis Suarez et Isaak Touré. Entre fins de contrats, prêts avec ou sans option d’achat, le quotidien La Provence a proposé un point sur chaque cas.

Amavi joue très peu

Prêté cette saison à Getafe, Jordan Amavi n’a joué que 5 matchs avec l’actuel 13e de Liga. Amavi aurait pu rejoindre le Stade Brestois lors du mercato d’hiver 2023, mais cela n’a pas abouti. Amavi devrait donc revenir à l’OM, avec lequel il est lié jusqu’en 2025, avant de nouveau, de plier bagages ailleurs.

Ben Seghir joue le plus possible

Ben Seghir a été prêté lors du mercato d’hiver 2023 à Valenciennes, 14e de Ligue 2, sans option d’achat. Il a disputé 9 matchs avec Valenciennes et progresse petit à petit. S’il est fort probable qu’il revienne à l’OM en fin de saison, il aide Valenciennes à se maintenir en Ligue 2.

La disparition de Konrad De La Fuente

De La Fuente a été prêté à l’Olympiakos à l’été 2022. Mais il n’a joué que 197 minutes avec le club grec. Il n’a plus disputé un match depuis le 11 septembre dernier et ne s’entraine plus du tout avec l’Olympiakos. Sous contrat jusqu’en 2025, De La Fuente devrait revenir à l’OM cet été, avant de se trouver un nouveau point de chute.

Gueye retrouve des couleurs à Séville

Pape Gueye est prêté par l’OM, sans option d’achat au FC Séville, depuis l’hiver 2023. Il y a retrouvé là-bas son ancien coach de l’OM, Jorge Sampaoli, qui lui fait confiance et l’a mit titulaire à six reprises. Malgré le licenciement de Sampaoli et la 14e place de Séville en Liga, le club est en négociation avec l’OM pour conserver définitivement Pape Gueye.

Le flop Luis Henrique continue

De retour en prêt dans son club formateur de Botafogo, au Brésil, Luis Henrique ne brille pas du tout. En 12 apparitions, il n’a disputé que 576 minutes pour aucun but ni passes décisives. Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OM, le club devra lui trouver un autre club pour espérer s’en débarrasser.

La galère pour Lirola

Pol Lirola est prêté par l’OM à Elche. Mais comme Amavi et De la Fuente, Lirola joue extrêmement peu avec Elche, 17 minutes depuis novembre. Il s’est également blessé et depuis il cire le banc de touche de la lanterne rouge de Liga. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2026, Lirola ne devrait pas s’éterniser à Elche, ni à l’OM.

La Juventus veut garder Milik

Arkadiusz Milik a convaincu la Juventus de lever son option d’achat 🤝 Ce sont donc 7M€ + 2M€ de bonus potentiels qui vont arriver prochainement dans les caisses de l’OM ! 💰 (@CorSport) pic.twitter.com/c7gFXpKc6F — BeFootball (@_BeFootball) March 23, 2023

Arrivé à la Juventus de Turin en prêt avec option d’achat de 7 millions plus 2 de bonus, Arkadiusz Milik a joué 23 matchs et a marqué 8 buts. Malgré quelques blessures et une potentielle absence de coupe d’Europe la saison prochaine, Milik veut rester à Turin et la Juventus souhaite le recruter définitivement.

Radonjic trouve preneur

🚨🚨 Nemanja Radonjic has become a new Torino player. His compulsory purchase option was automatically lifted in early February. Marseille will receive €2m. #TeamOM (@tuttosport) pic.twitter.com/OSiVopYPVE — News OM 🇬🇧 (@NewsOMInEnglish) March 23, 2023

Après deux prêts non concluants au Hertha Berlin et au Benfica, Radonjic a été prêté avec option d’achat de 2 millions d’euros au Torino. L’option d’achat est automatiquement levée car Radonjic a joué suffisamment de matchs avec son club.

Strootman est enfin dehors

Arrivé à l’OM en 2018 Kevin Strootman ne s’est jamais imposé. L’OM l’a prêté à plusieurs reprises pour économiser une partie de son salaire très conséquent. Le joueur est prêté cette saison au Génoa, en Série B. Mais il ne reviendra plus à l’OM puisque son contrat se termine à la fin de la saison.

Suarez se régale à Almeria

Après seulement six mois à l’OM, Luis Suarez est prêté avec option d’achat à Almeria, en Liga. Là bas, Suarez a joué les 11 matchs de son équipe, a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives. Si Almeria, actuellement 19e de Liga, à un point du premier non relégable, se maintien l’option d’achat de Suarez sera automatiquement levée.

Touré retrouve le sourire

Prêté cette hiver, sans option d’achat à Auxerre, Isaak Touré a joué 12 matchs avec Auxerre. Peu utilisé à l’OM depuis son arrivée du Havre, le défenseur retrouve les terrains avec un club qui lutte pour le maintien. Touré reviendra à la fin de la saison à l’OM. Ce prêt concluant pour lui permettre de prétendre à plus de temps de jeu la saison prochaine sous le maillot olympien.