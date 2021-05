Mercato OM : De Paula, un gros potentiel qui a confirmé cette saison?

La dernière rumeur mercato OM vient une nouvelle fois du Brésil et s’appelle De Paula ! Considéré comme le plan B du dossier Gerson qui traîne depuis plusieurs semaines. Selon Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, De Paula a un gros potentiel et il a réussi à le confirmer cette saison !

L’Olympique de Marseille enchaîne les pistes et notamment au milieu de terrain. Guendouzi et Seko Fofana font parties des derniers noms sortis par les médias français et étrangers… Mais le dossier principal semble être celui menant à Gerson qui prend beaucoup de place dans l’actualité du club.

Pablo Longoria est habitué à multiplier les noms lors des mercato. Cette saison, il va devoir apporter un effectif quantitatif et qualitatif à Jorge Sampaoli afin de jouer l’Europa League. Avec le dossier Gerson qui traîne, le second plan serait Patrick De Paula.

C’est une révélation en 2020, il confirme en 2021 — BAILLIF

A la recherche d’un milieu relayeur, le directeur sportif et président marseillais aurait coché le nom du jeune brésilien. Selon Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, De Paula a un gros potentiel et il a commencé à le confirmer lors de cette saison 2020/2021.

« Il a été impressionnant dans ce rôle de box-to-box pour son âge, il n’a que 21 ans. C’est une révélation en 2020, il confirme en 2021 où il est titulaire en championnat mais aussi en Copa Libertadores. Il accumule les matches, cela prouve son niveau. Si l’on doit parler de ses points faibles, c’est surtout son manque de maturité dans le jeu, il peu parfois aussi manquer de régularité dans un match. C’est un joueur qui a les défauts de son âge, même si c’est mieux en 2021. Si c’est un plan B, il aura plus besoin d’un temps d’adaptation qu’un Gerson qui est plus prêt, plus mature. De Paula a besoin à mon avis d’une année supplémentaire au Brésil avant de venir en Europe. Il doit être moins fantasque dans le jeu, il doit gommer certains excès. Il a une grosse qualité de pied, de frappe, il aime bien se projeter. Palmeiras mise énormément sur lui, Séville et l’Ajax le suivent, ils ne discuteront pas à moins de 20M€ ça c’est sûr. Il a besoin de confirmer, c’est un gros potentiel. » Dominique Baillif – Source : Football Club de Marseille (27/05/21)