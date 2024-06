Dans l’émission le Moscato Show, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a donné son sentiment sur la possible arrivée de Roberto De Zerbi.

Je trouve ça énorme (Di Meco)

L’Olympique de Marseille est sur le point de conclure l’arrivée de Roberto De Zerbi. Lassés d’attendre la décision de Conceiçao, les dirigeants marseillais ont trouvé un accord avec le coach italien. Dans l’émission le Moscato Show l’ex défenseur de l’OM Eric Di Meco a donné son sentiment sur l’arrivée de l’ancien technicien de Brighton :

« Je suis étonné pour Conceiçao. Je pense qu’il jouait la montre car il voulait aller ailleurs qu’à l’OM, car ce n’est pas si compliqué de venir dans un club, ça ne dure pas aussi longtemps. Et que De Zerbi soit possible à faire, je trouve ça fascinant , si l’OM arrive à le faire, bravo car c’est un entraîneur côté que je ne pensais pas être pour l’OM en ce moment. (…) C’est un entraîneur qui a marqué les esprits et faire en sorte de le faire venir je trouve ça énorme » a déclaré Eric Di Meco sur les ondes de RMC Sport.

A lire aussi : Mercato OM : AUBAMEYANG et BALERDI convoités ! McCourt sort le chéquier ! Vinicius au PSG ?