Mercato OM – De Zerbi « il faut dire bravo à Benatia »

Avant le déplacement à Lyon ce dimanche, Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse au centre RLD cette après-midi. Le coach est revenu sur le recrutement d’Adrien Rabiot, il se félicite de cette arrivée !

Interrogé sur le recrutement d’Adrien Rabiot, Roberto De Zerbi est ravi. « Il faut dire bravo à Benatia pour Rabiot. Longoria et McCourt étaient enthousiastes aussi. Je lui ai dit la vérité, que Marseille ne jouait pas la Coupe d’Europe mais on est en phase de construction. On a travaillé avec sérieux. Mon objectif est de remettre l’OM à son niveau. Une phrase m’a marqué des supporteurs, que l’OM est le plus grand club de France. Il faut pouvoir relutter pour des objectifs importants. Ce que j’ai dit à Rabiot, je l’ai dit pour les autres recrues. »

Ce que j’ai dit à Rabiot, je l’ai dit pour les autres recrues

🎙️ #DeZerbi : »Il faut dire bravo à Benatia pour Rabiot. Longoria et McCourt étaient enthousiastes aussi. Je lui ai dit la vérité, que Marseille ne jouait pas la Coupe d’Europe mais on est en phase de construction. On a travaillé avec sérieux. Mon objectif est de remettre l’OM à… pic.twitter.com/oaJbxHmNPu — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 20, 2024





Adrien Rabiot ne va pas tout de suite être disponible, Roberto De Zerbi l’a confié ce vendredi : « Rabiot a besoin encore de deux ou trois semaines pour se remettre à niveau. Il a signé un contrat de deux ans, on ne veut pas être trop pressés au risque de le prendre. On avait déjà un groupe fort, il le sera encore plus avec lui. »

Deux à trois semaine pour Rabiot — De Zerbi