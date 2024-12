Mercato OM : De Zerbi met un coup de clim pour Paul Pogba !

L’OM va se déplacer à Saint-Etienne ce dimanche pour le compte des 32e de finale de Coupe de France face à l’ASSE. Roberto De Zerbi a été interrogé sur le mercato d’hiver et sur la possibilité de faire venir Paul Pogba…

Roberto De Zerbi a été cash, le nom de Paul Pogba n’a pas été évoqué dans les réunion mercato. Le coach de l’OM précis même que ce n’est pas forcément le poste prioritaire même s’il fera de la place pour un champion. « Le recrutement de Paul Pogba ? Je voudrais qu’on est que des champions dans l’effectif. Pogba est un champion, même s’il a peu joué dernièrement. On n’en a jamais parlé dans les réunions. Il n’y a jamais eu d’ouvertures à ce sujet. En janvier, on doit surtout trouver des joueurs pour les besoins qu’on a. Après si on a des champions qui arrivent, on trouvera l’espace pour que tout le monde cohabite. »

