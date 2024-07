Mercato OM : De Zerbi veut prolonger un joueur (de rotation)

Le mercato de l’Olympique de Marseille est particulièrement intense cet été. Le club marseillais a pour objectif de renouveler en profondeur son effectif. On apprend que les dirigeants marseillais veulent également prolonger un joueur que De Zerbi apprécie.

L’OM s’est montré déjà très actif sur le marché des transferts. L’objectif annoncé par la direction est de tout reconstruire pour repartir sur un nouveau cycle avec Roberto De Zerbi. Ainsi, plus de 60 millions d’euros ont déjà été dépensés avec les arrivées de Ismaël Koné (Watford), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Mason Greenwood (Manchester United), Lilian Brassier (Brest), Bamo Meïté (Lorient). Et l’OM n’a pas l’intention de s’arrêter là. Encore autant de nouveaux joueurs pourraient débarquer à Marseille avant la fin du mercato estival.

Les dirigeants marseillais veulent aussi conserver des éléments qui entrent dans le projet de De Zerbi. Ainsi selon les informations de La Provence, l’OM a proposé une prolongation de 3 ans à Luis Henrique. Le coach italien serait sensible à son profil et désire en faire un joueur de rotation cette saison. L’attaquant brésilien est sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2025.

Revenu d’un prêt d’un an et demi à Botafogo cet hiver. Henrique a retrouvé du temps de jeu lors de la seconde partie de saison. Il a participé à l’intégralité de la préparation estivale avec De Zerbi et a d’ailleurs inscrit un but lors du dernier match de préparation face à Pau ce samedi.