Mercato OM : Décision finale cette semaine pour cette piste de Longoria !

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, l’avenir de Nuno Tavares devrait être scellé la semaine prochaine d’après Fabrizio Romano.

L’Olympique de Marseille chercherait un pendant gauche à Jonathan Clauss. Nuno Tavares a longtemps été cité comme une piste de Pablo Longoria mais le président marseillais a vraisemblablement arrêté ses négociations avec le Portugais, faute d’accord.

D’après Fabrizio Romano, l’avenir du jeune latéral gauche devrait être scellé dans les prochains jours. Brighton ainsi que l’Atalanta sont en discussions avec Arsenal pour le récupérer. Les discussions semblent plus avancées avec le club italien qui en serait à l’insertion ou non d’une option d’achat.

Arsenal will make final decision on Nuno Tavares deal next week. There are talks ongoing with Atalanta over loan move, but key point is the ‘buy option’ clause – whether it will be included or not. 🇵🇹 #AFC

Nuno, keen on the move. Talks will continue in the next days.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2022