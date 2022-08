Mercato OM : Décision prise pour l’avenir de Dieng ! Une somme déjà évoquée?

L’Olympique de Marseille souhaiterait bel et bien se séparer de Bamba Dieng. D’après Fabrizio Romano, la somme de 15M€ est réclamée par le club.

Placé sur la liste des transferts depuis le mercato d’été, Bamba Dieng devrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria aurait pris la décision de vendre le joueur malgré sa volonté de rester et s’imposer dans cet effectif. D’après Fabrizio Romano, deux clubs de Premier League s’intéressent à son profil. La somme évoquée est de 15M€ selon les informations du journaliste italien.

Bamba Dieng will leave Olympique Marseille soon. Price tag will be around €15m, more than two Premier League clubs are keen on signing him as talent for present and future. 🔵⭐️ #OM

Talks will continue in the next days to find a solution.

