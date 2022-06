Mercato OM : Déjà la fin de la folle rumeur Ziyech?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’Hakim Ziyech d’après le média 90min. Fabrizio Romano a d’autres infos concernant le Marocain…

A la recherche de recrues à plusieurs postes, l’OM multiplie les pistes d’après les médias internationaux. En Angleterre, on annonçait Hakim Ziyech dans le viseur de Pablo Longoria pour cet été. Le président marseillais devrait cependant avoir du mal à le convaincre et à payer son salaire, malgré le feu vert de la DNCG.

Mais d’après le très bien informé Fabrizio Romano, l’entourage d’Hakim Ziyech est plutôt en discussions avec un autre club : l’AC Milan. Les Rossoneri le suivraient depuis longtemps et ne seraient pas contre son arrivée. Les discussions continueraient… Aucune mention en revanche d’un intérêt de l’OM dans ce dossier.

« Les agents de Hakim Ziyech ont déjà eu des discussions directs avec le conseil d’administration de l’AC Milan. Ziyech serait heureux de rejoindre Milan. On medit que Chelsea et Tuchel sont prêts à le laisser partir si les bonnes conditions sont garanties. Ziyech est sur la liste de l’AC Milan depuis longtemps – les pourparlers se poursuivent. » Fabrizio Romano – Source : Twitter

