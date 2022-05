Mercato OM : Déjà la fin du fantasme Griezmann !

Que va faire Antoine Griezmann ? L’international français qui appartient au FC Barcelone est prêté à l’Atlético de Madrid et son avenir semblait flou. Il n’en fallait pas plus pour l’imaginer rejoindre l’OM… Mais cet impossible fantasme s’est rapidement envolé.

En effet, ESPN avait expliqué que Pablo Longoria était prêt à tenter sa chance dans le dossier Griezmann en cas de qualification en Ligue des Champions. Pour cela il aurait évidemment fallu que le FC Barcelone laisse filer le joueur sans indemnité et que ce dernier accepte de considérablement baisser son énorme salaire. L’attaquant toucherait entre 18 et 24M€ par an, un salaire a diviser par 4 ou 5… Mais cette improbable piste a été refroidie par le président de l’Atlético de Madrid…

En effet, Enrique Cerezo s’est exprimé ce dimanche à la mi-temps de la rencontre face au Séville FC et il a été clair concernant l’avenir d’Antoine Griezmann:

Griezmann va rester au moins jusqu’en 2023 à l’Atlético !

« Il va rester ici, il va continuer avec nous la saison prochaine, a assuré le dirigeant au micro de la Movistar. L’argent n’est pas un problème quand le plan est de rester ensemble et que le joueur veut continuer. » Enrique Cerezo – source : Movistar (15/05/2022)

❝Avec la difficulté de trouver ce type de joueur (comme Antoine Griezmann), nous n’allons pas nous en débarrasser.❞ — Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid 🗣️ pic.twitter.com/ZWZwHC2VXd — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) May 13, 2022



Une réaction qui intervient suite aux informations de la Cope qui prétendait que l’Atlético de Madrid cherchait à se séparer de Griezmann, prêté par le FC Barcelone. Le Français devrait donc effectuer la deuxième année de son prêt avec les Colchoneros. Son avenir se réglera en 2023, d’autant que le Barça ne compte plus sur lui…

OM : L’avenir de Sampaoli remis en question? Quels scénarii pour aller en C1? Quel mercato?

Marseille et Lyon. Donc si je reviens, ce sera là — Griezmann

Antoine Griezmann a toujours clamé son attachement à l’OM. Le joueur de l’Atletico Madrid a répondu à un commentaire sur Twitter, « Magnifique ce stade !« , en référence au Vélodrome. L’international français sous contrat avec le FC Barcelone, ne s’était pas gêné pour inscrire le second but de son équipe en finale d’Europa League en 2018, face à l’OM (3-0). Dans un entretien accordé au Figaro, il avait rappelé son attachement au club olympien…

« Si je devais revenir jouer en France, ce serait pour quel club ? Mon plan de carrière est bien tracé comme je vous l’ai dit tout à l’heure, même si dans le foot rien n’est sûr à 100 %. Il y a deux clubs que j’adore en France : Marseille et Lyon. Donc si je reviens, ce sera là. Mais attention, je n’ai pas dit que j’allais le faire. Je suis très bien où je suis ». Antoine Griezmann – Le Figaro