Mercato OM : Déjà une rumeur concernant deux entraîneurs argentins…

On savait l’OM au plus mal financièrement, le club a implosé jeudi soir avec le départ de son directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Cette décision devrait entraîner aussi un changement de coach, André Villas-Boas avait lié son avenir à celui de Zubi. Les premières rumeurs concernant des noms d’entraîneurs ont déjà fait leur apparition…

Ils ont lancé la bombe autour d’un intérêt poussé de l’Arabie Saoudite pour un rachat de l’OM, Tuttomercatoweb affirme que le club est toujours à vendre et que les possibles repreneurs auraient déjà sondé deux techniciens argentins au profil bien différent. Le premier serait Mauricio Pochettino, qui a toujours clamé son envie de coacher le Paris Saint Germain et qui est attendu à Newcastle. Le second est moins expérimenté mais Gabriel Heinze, ex manager Velez Sarsfield, dispose d’une grosse cote auprès des supporter marseillais.

Pochettino et Heinze, rumeur improbable à l’heure actuelle…

Dans les deux cas, la situation financière ne peut pas correspondre avec leur exigence. Pochettino devrait se voir proposer un gros poste en Europe, Heinze lui est un technicien exigent à la Marcelo Bielsa. Ces approches serraient faite dans l’optique d’une hypothétique vente. L’OM est dans le flou, son directeur sportif a quitté le club à l’amiable, AVB pourrait suivre. Pour le reste, ce n’est que rumeurs…