Mercato OM : Dénouement à venir dans les prochaines heures pour Wass ?

Alors que le retour de Pol Lirola n’est toujours pas officialisé, Pablo Longoria souhaite étoffer l’effectif au poste de latéral droit. Et selon le site espagnol El Desmarque, l’issue des négociations devrait intervenir d’ici peu…

Lors de ce marché des transferts estival, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas lésiné sur le nombre d’arrivées. Et ce sur toutes les lignes. Que ce soit au poste de gardien de but, défenseur, milieu ou attaquant, Jorge Sampaoli hérite d’un effectif bien plus fourni et de qualité que celui de la saison précédente.

Tandis que l’axe de la défense a été renforcé avec les arrivées de Saliba, Peres et le retour de Balerdi, les côtés manquaient de profondeur l’année passée. Raison pour laquelle Longoria prospectait en vue de dénicher une double au poste de latéral. Et le dirigeant espagnol aurait été séduit par le profil d’un ancien de Ligue 1 : Daniel Wass. L’international danois a été la cible d’une offre de 2 millions d’euros de la part de l’Olympique de Marseille. Mais malheureusement refusée par le FC Valence.

l’om en passe de réévaluer sa proposition ?

De retour à l’entraînement aujourd’hui avec Valence, le media espagnol El Desmarque croit savoir que Daniel Wass devrait en profiter pour annoncer à sa direction son envie de partir. Les pistes menant à Copenhague et Brondby s’étant refroidies, l’OM semblerait désormais en pole sur ce dossier.