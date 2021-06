Mercato OM: Départ confirmé pour Lucas Perrin !

Boubakar Kamara n’est pas le seul minot qui devrait quitter Marseille cet été. L’OM pourrait très prochainement de perdre un autre joueur formé au club en la personne de Lucas Perrin. Le jeune défenseur central serait sur le point de rejoindre une équipe étrangère.

A quoi ressemblera la défense marseillaise la saison prochaine ? Pour le moment, seuls Duje Caleta-Car, Alvaro Gonzalez, Bouba Kamara et Lucas Perrin sont toujours officiellement olympiens. Cependant, l’avenir de ce dernier ne devrait pas être à Marseille. Une source proche du club nous a bien confirmé que le jeune défenseur central avait un bon de sortie et devrait signer en faveur d’un club étranger sans nous confirmer la destination exacte.

Cela pourrait être Ludogorets, équipe bulgare, dont le nom est annoncé sur les réseaux sociaux. Le joueur est à Marseille comme il l’a affiché ce mardi soir sur son compte Istagram. Brest était aussi sur le coup il y a quelques semaines…

💣Lucas Perrin🇫🇷 está pasando las pruebas médicas para ser nuevo jugador del Ludogorets.@AndiOnrubia pic.twitter.com/MpyvXAfJn1 — Fútbol Búlgaro 🇧🇬 (@futbolbulgaro) June 29, 2021

Perrin vers un transfert, idem pour Kamara et Caleta-Car ?

Si le mercato sera très agité, comme l’a déjà confirmé Pablo Longoria, la défense semble être le secteur de jeu dans lequel il y a le plus de manques. En effet, à ce jour, Jordan Amavi est le seul latéral confirmé du groupe. Pour ce qui est de la défense centrale, Lucas Perrin, Bouba Kamara et Duje Caleta-Car sont tous les trois annoncés sur le départ. Puisque Balerdi est retourné à Dortmund, pour l’instant, le seul survivant reste Alvaro Gonzalez (sans prendre en compte les jeunes du centre de formation). Seulement deux défenseurs sont donc sûrs d’être présents la saison prochaine. Heureusement, Luan Peres pourrait signer dans quelques jours à l’OM, tout comme Pol Lirola pour qui le dossier avance bien. A noter que David Luiz ou encore William Saliba seraient toujours pisté et qu’un accord existerait entre le défenseur brésilien et les dirigeants marseillais.