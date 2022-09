Mercato OM : « Depuis que je joue au foot, c’est mon meilleur début de saison »

L’Olympique de Marseille a recruté Nuno Tavares cet été. Le latéral gauche réalise un très bon début de saison, le meilleur depuis qu’il a commencé sa carrière d’après lui.

Nuno Tavares est l’un des meilleurs joueurs de l’Olympique de Marseille depuis ce début de saison. Le Portugais qui n’avait pas le temps de jeu nécessaire à Arsenal pour montrer son talent a désormais un statut de titulaire indiscutable à l’OM et enchaîne les bonnes prestations.

J’espère vraiment continuer comme ça — Tavares

Buteur à trois reprises, Nuno Tavares a même remporté le prix du but du mois d’août de l’OM ! Le club l’a annoncé ce vendredi sur son compte Twitter et a interrogé le principal intéressé. Ce dernier a même expliqué qu’il s’agissait de son meilleur début de saison depuis qu’il joue au football.

« C’était génial car c’était mon premier et je n’ai pas eu à attendre longtemps. C’est top de débuter comme ça. Depuis que je joue au foot, c’est mon meilleur début de saison et j’espère vraiment continuer comme ça. J’ai ressenti une atmosphère spéciale dès le début du match et ça m’a donné très envie de marquer dans ce stade. C’est incroyable car ils n’arrêtent jamais de chanter » Nuno Tavares – Source : OM (09/09/22)

𝗕𝗨𝗧 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗜𝗦 𝗯𝘆 @CazooFR 🏆☄️ Vous avez élu la frappe de @NunoTavares 🆚 Reims but du mois d'août ! Notre latéral gauche 🇵🇹 se livre à cette occasion sur son début de saison et sa relation avec les supporters 🎙 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 9, 2022

Arsenal n’a pas voulu qu’il y en ait une

« Avec mes agents on a toujours voulu une option d’achat mais Arsenal n’a pas voulu qu’il y en ait une. On voulait qu’il y en ai une. Mais ce n’est plus important, je suis à Marseille, et avec ou sans option je suis content. » Nuno Tavares – source : RMC (02/09/2022)