Mercato OM : Des images de Balerdi en action (et c’est rugueux !)…

L’Olympique de Marseille devrait très rapidement enregistrer l’arrivée de Leonardo Balerdi en prêt avec option d’achat selon des sources allemandes et françaises. Cependant le joueur est assez peu connu en raison de son faible temps de jeu en professionnel…

Si les enseignements offerts sont sommaires, des images du joueur traînent sur les réseaux sociaux. Notamment cette petite compil’ à l’époque où il évoluait du côté de Boca Juniors. On y voit un joueur énergique avec beaucoup de combativité et n’hésitant pas à dégager le ballon si nécessaire.

Balerdi c’est Ocampos mais en défenseur 😁 pic.twitter.com/JSgNHrv4RB — Ben&Mo (@BenOm22923831) July 13, 2020

Cette seconde compilation met un peu plus en avance ses qualités de vitesse et de placement ainsi qu’un certain calme balle au pied.

La rage argentine de Balerdi…

Sa combativité devrait cependant plaire au Vélodrome à l’image de cette action « jusqu’au boutiste »…

Pour être honnête je ne sais pas ce que vaut Leonardo Balerdi, mais sur cette action on sait qu’il a du sang argentin. 💉🇦🇷 #TeamOMpic.twitter.com/7ZEtERaiDv — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent1393bis) July 8, 2020



Ça reste trop peu pour le juger et l’on peut faire briller n’importe qui avec des compils du genre, on le jugera donc sur pièces au Vélodrome.