Mercato OM : Des négociations compliquées pour cette piste ?

« Il n’y a pas de foot sans travail physique. On l’a fait cette semaine. Il n’y a pas de changement sur le travail qu’on fait. Entre chaque match, on a la semaine pour travailler, pour se concentrer aussi sur la tactique. Il y a une bonne énergie de la part des recrues, qui ont augmenté le niveau de l’équipe avec leur professionnalisme notamment. (…) Sanchez fera partie de l’effectif, on verra comment l’utiliser et à quel poste il pourra jouer. C’est un garçon que je n’ai entraîné que deux fois, de ce que j’ai vu il travaille de manière acharnée. Chacun a sa propre carrière, son parcours. J’espère que ce que j’ai vu sera confirmé dans la saison. C’est quelqu’un qui travail dur. Je suis impatient de voir ce qu’il va apporter. (…) Veretout? C’est une très bonne recrue pour nous. Il m’a toujours plu. C’est un joueur important, très sérieux. Il jouera souvent, la saison est longue. Tout le monde est important dans l’équipe. (…) Cette victoire ce week-end nous a donné de la crédibilité. Les nouvelles recrues ont augmenté le niveau, la compétition dans l’équipe. C’est quelque chose de bon. Je m’attends du coup à de bonnes choses ce week-end. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (12/08/22)