Mercato OM : Des négociations pas encore engagées pour Thauvin ?

Le contrat de Florian Thauvin avec l’Olympique de Marseille se termine en fin de saison 2020/21. L’ailier droit partira t-il libre l’été prochain ?

Si certaines informations avaient fuité ces dernières semaines sur des négociations débutées en vue de faire prolonger l’international français à l’OM, le Parisien explique ce matin que le dossier est en réalité encore au point mort. Un proche de « FloTov » explique même au quotidien que « Florian ne se ferme aucune porte cet automne. »

Un départ avant le 5 octobre semble malgré tout improbable en raison de la particularité de ce marché où peu de clubs semblent actuellement en mesure de s’offrir le joueur et ses émoluments mensuels (400k/mois).

Je veux faire une grosse saison — Thauvin

» J’ai eu de très bonnes sensations. J’ai joué 90 minutes. Il faut encore que je travaille pour retrouver de l’explosibilité sur les premiers mètres, pour éliminer mon vis-à-vis. Je suis à 70 %-80 % de mon niveau. Si on m’avait dit que j’allais revenir à ce niveau ; j’aurais signé tout de suite. (…) Joueur de l’OM cette saison ? Oui, j’ai déjà répondu à cette question. Le plus important pour moi c’est de jouer au football, c’est la chose que j’aime le plus, j’ai été loin des terrains pendant un long moment. Je veux faire une grosse saison, revenir à mon meilleur niveau et après on verra. »

Florian Thauvin – source : Conférence de presse (30/08/2020)