Mercato OM : Des offres à venir de 15-20 M€ pour Thauvin ?

L’Olympique de Marseille est en grande difficulté sur le plan financier. Les dirigeants olympiens n’ont donc aucune marge de manoeuvre pour tenter de prolonger Florian Thauvin dont le contrat arrivera à son terme en juin 2021. Des clubs étrangers pourraient se positionner sur l’international français en fin de mercato…

Après une saison blanche suite à une blessure à la cheville, Florian Thauvin réalise une excellente préparation estivale sans le moindre pépin physique. Nul doute que s’il reste à l’OM l’international français sera la meilleur recrue d’André Villas Boas. Mais l’avenir de l’attaquant marseillais demeure à ce jour incertain. Son contrat prendra fin en juin prochain, et l’OM ne lui a toujours pas proposé de prolongation. Et pour cause, la marge de manoeuvre du club est quasi nulle financièrement. Les dirigeants olympiens se sont engagés devant la DNCG à réduire la masse salariale et à vendre plusieurs joueurs durant ce mercato.

Le nouveau Directeur du Football olympien Pablo Longoria va devoir prendre en main ce dossier. Selon le journal L’Equipe plusieurs clubs étrangers continuent de suivre de près les performances et l’état physique de Florian Thauvin lors des matchs de préparation. Ils observeront également son retour à la compétition et « certains clubs pourraient se positionner fin septembre sur des montants autour 15-20 Millions d’euros », explique un proche du club marseillais au quotidien sportif .