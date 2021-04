Mercato OM : Des « pépites » pour l’effectif de Sampaoli la saison prochaine?

La rumeur Thiago Almada a enflammé les réseaux sociaux ce week-end. Pablo Longoria a répondu à la possibilité de voir l’Argentin débarquer à Marseille cet été.

L’Olympique de Marseille va devoir recruter cet été pour offrir à Jorge Sampaoli un effectif capable d’aller chercher une place sur le podium.

En conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria s’est exprimé à ce sujet et a évoqué le mercato. Questionné précisément sur Thiago Almada, il n’a pas souhaité répondre mais affirme qu’il y aura de jeunes prospects !

« Je n’aime pas parler de manière individuelle de joueurs tant que l’opération n’est pas conclue. On travaille beaucoup sur le marché pour nous positionner sur des joueurs qui sont des premiers choix. Beaucoup de noms qui vont sortir dans la presse seront vrais. On va faire un mix avec des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs, des « pépites » comme on dit, pouvant apporter de la fraicheur à l’intérieur du club. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)