Mercato OM : Des sollicitations mais pas (encore) d’offre concrète pour ce cadre ?

Est-ce que l’Olympique de Marseille bougera dans les semaines qui viennent ? Cela sera lié aux départs, celui probable de Gerson mais aussi celui d’un autre milieu de terrain…

le journal l’Equipe précise que « personne n’est intransférable, y compris Mattéo Guendouzi, sollicité mais pour lequel l’OM n’a pas encore reçu d’offres concrètes. Si elles arrivent, et dans le bon timing, c’est-à-dire pas trop tard pour qu’il puisse se retourner, Longoria les étudiera. » Reste qu’un départ de Guendouzi est initialement prévu en juin prochain, sauf si une grosse offre réussit à convaincre l’international français…

Pas d’offres concrètes pour Guendouzi ?

Si départ de Guendouzi il devait y avoir, il serait sans doute assez mal vécu par des supporters s’étant attaché au valeureux milieu de terrain. Cet été, Pablo Longoria avait expliqué avoir déjà repoussé des offres pour son international français.

« Pour Mattéo Guendouzi, il y a eu une offre d’un club italien mais on a tenu ! » Longoria le 2 septembre

« Ce serait malhonnête de dévoiler des conversations entre les clubs. C’est la règle numéro un du mercato, les clubs malhonnêtes filtrent les informations… (pensif) Oui, on a eu des offres de la Premier League pour Gerson. Je ne parlerais ni du montant ni des clubs concernés. On en a aussi eu une d’un club espagnol. Pour Mattéo Guendouzi, il y a eu une offre d’un club italien mais on a tenu ! Leurs agents, les clubs, étaient tous au courant des différentes opérations. Parce que c’est comme ça que l’on fonctionne et spécialement vous connaissez la situation avec Gerson, c’est un peu son père qui s’occupe de sa gestion. Sur les chiffres du prêt de Milik, c’est une offre conforme au marché. Pendant un moment, on voulait en faire un mouvement permanent, on a eu des propositions qui n’étaient pas favorables pour le club notamment venus de l’Espagne. On a décidé que c’était mieux de prêter le joueur pour avoir la valeur de marché du joueur pour le futur. Dans le monde actuel, pour un attaquant qui n’a disputé que 41% du temps de jeu en Ligue 1, avoir 750 000€ plus des bonus pour un prêt, je considère que c’est un bon prix de marché. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (02/09/2022)