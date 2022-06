Mercato OM : Deulofeu a une autre priorité…

Souvent évoqué du côté de l’OM lors des derniers mercato, Gerard Deulofeu devrait bien quitter l’Udinese cet été mais pas pour Marseille. L’ailier espagnol devrait rester en Italie…

Gerard Deulofeu est tombé d’accord pour quitter son club après deux saisons, mais cela ne sera pas pour rejoindre l’OM. En effet, selon son agent Albert Botines, qui l’a confié au Corriere dello Sport, le Napoli est le club le mieux placé.

Naples est une excellente alternative pour Delofeu

« Les deux parties sont ouvertes à la recherche d’un transfert, le club pense également que c’est le bon moment, c’est pourquoi ils aimeraient tout conclure dans cette fenêtre du marché du football (…) Naples est une excellente alternative pour lui. C’est un grand club qui jouera la Ligue des champions et c’est certainement l’une des meilleures options. Nous verrons comment le marché du football évolue dans les semaines à venir pour voir ce qui se passe.» Albert Botines – source : Corrier Dello Sport (12/06/2022)

Pourtant, l’ailier espagnol avait déclaré en 2021 au média Panenka, qu’un départ vers un cador européen n’était pas à exclure de son côté.

« L’Udinese est une grande équipe, je suis heureux d’être ici. J’apprécie beaucoup ce club. Ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j’aimerais rejouer dans une grande équipe. J’ai une grande exigence et je pense seulement à aller de l’avenir. Mais je sais qu’avant, pour cela, je dois beaucoup jouer et augmenter mon niveau. Pour le moment, je suis concentré sur l’Udinese et nous verrons ce qui arrivera dans le futur. » Gerard Deulofeu – Source: Panenka (18/02/21)