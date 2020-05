Mercato OM : Deux anciens directeurs sportifs du PSG dans le viseur d’Eyraud ?

C’est officiel depuis jeudi soir, Andoni Zubizarreta n’est plus le directeur sportif de l’OM. Le président Eyraud va donc devoir remodeler l’organigramme du club. Les premières rumeurs arrivent déjà…

L’OM a donc publié un communiqué pour annoncer le départ, à l’amiable, du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Après plusieurs déclarations, l’Olympique de Marseille « précise que le recrutement d’un directeur général chargé du football est en cours ». Le journal la Marseillaise évoque deux noms ce vendredi…

Henrique et Letang, premières rumeurs…

En effet, le quotidien local revient sur le nom d’Antonio Henrique. L’ancien DS du PSG est libre et il connait très bien Villas-Boas depuis leur collaboration au FC Porto. Henrique est aussi évoqué dans le cadre d’un hypothétique rachat de l’OM par les saoudiens. De plus, un autre ancien du PSG et de Rennes, Olivier Letang circulerait. Ce dernier a aussi été évoqué au TFC…