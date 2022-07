Mercato OM : Deux clubs anglais sur Dieng… un montant supérieur exigé ?

Bamba Dieng pourrait partir pour d’avantage que les 15 millions d’euros initialement annoncés dans la presse française, selon L’Equipe. D’autant plus que selon Hitc, Newcastle et West Ham seraient intéressés par la pépite marseillaise.

Alors que McCourt était allé observer son équipe face à Middlesbrough, ce dernier aurait ensuite dîné avec Longoria. Une discussion au cours de laquelle la question du mercato et plus précisément des ventes aurait été évoquée par les deux hommes à la tête de l’OM. Et la question se serait rapidement orientée vers Dieng, recalé 5ème et dernier attaquant dans la hiérarchie d’Igor Tudor.

Deux clubs anglais en pincent pour Dieng

Selon Hitc, Newcastle, déjà intéressé par Dieng cet hiver, et West Ham seraint dans la course pour le recruter. Deux prétendants de plus, après Fribourg. En effet, West Ham qui vient de recruter Scamacca cherche encore un deuxième attaquant pour renforcer son attaque. Newcastle, qui avait déjà pris contact avec le joueur en janvier, espère de nouveau le recruter. En effet, les deux clubs anglais aimeraient parier sur la marge de progression du joueur et pensent au long terme. Les moyens des clubs anglais permettront peut-être de convaincre Dieng de quitter l’OM qui souhaite toujours rester à Marseille. L’OM par contre semble lui préférer Milik, Bakambu et Luis Suarez, voire même Dimitri Payet repositionné en pointe et aimerait faire venir Alexis Sanchez, Dieng serait alors sacrifié dans l’esprit de la direction marseillaise. Alors que l’Equipe parle de 20M€, ces deux clus seraient disposés à payer 12 !

NEWS: West Ham and Newcastle are interested in Marseille forward Bamba Dieng. West Ham still after another forward despite the signing of Gianluca Scamacca https://t.co/aQcOJXwDRk

— Hammers Updates (@Hammers_Update) July 29, 2022