Mercato OM : Deux clubs italiens toujours à fond sur Thauvin?

Dans son édition de dimanche, le journal L’Equipe confirme que l’OM souhaite vendre Florian Thauvin et qu’une somme de 20 millions d’euros pourrait satisfaire le club. En Italie, l’AS Roma et l’AC Milan suivraient toujours l’international français…

Ce dimanche dans son édition, le quotidien sportif L’Equipe a livré des informations concernant le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Selon le média français, le club souhaiterait se séparer de nombreux joueurs afin de rééquilibrer ses comptes.

L’AC Milan et l’AS Roma toujours à l’affût?

Pour le cas spécifique de Florian Thauvin, la direction aurait vu ses prétentions à la baisse et se contenterait d’un chèque de 20 millions d’euros pour céder son joueur. En Italie, plusieurs clubs seraient toujours attentifs à la situation du champion du monde.

En effet, comme l’explique Calciomercato, l’AC Milan et l’AS Roma verraient d’un bon oeil le recrutement de l’ailier français… Surtout les Rossoneri qui devraient recruter Ralf Rangnick au poste d’entraîneur et qui apprécie fortement le profil de Florian Thauvin. Le joueur a quant à lui rappelé qu’il souhaiterait continuer l’aventure à Marseille. Eyraud devra être persuasif pour que son joueur accepte de filer vers un autre club cet été.

« Je reste à Marseille, je te le dis ! Moi je ne rigole pas, je te le dis, je reste. Comme ça le débat est clos. Parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m’en aille? Je vais pas te faire la chanson mais tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Ici je suis bien. En plus j’ai perdu une saison (avec sa blessure, ndlr) et je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça? Pourquoi tu veux que je parte? »

Florian Thauvin à Malik Bentalha – Source : Instagram (23/05/2020)