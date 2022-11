Mercato OM : Deux grosses options pour Ünder cet hiver ?

Cengiz Ünder dispose d’un temps de jeu réduit par rapport à la saison dernière, il semble avoir des difficulté avec son nouveau rôle dans le systeme de jeu d’Igor Tudor. Un départ était déjà annoncé cet été, deux clubs pourraient tenter leur chance en janvier.

Galatasaray, dont le nom a déjà été évoqué en septembre, a toujours Cengiz Ünder dans son viseur. C’est aussi le cas de Beşiktaş qui par l’intermédiaire de Cenk Tosun, tente de convaincre l’ailier olympien de rejoindre le club.

Duel Galatasaray vs Beşiktaş pour Under ?

En effet, selon Fanatik Cengiz Ünder a été sollicité avant le match joué contre la Tchéquie afin de rejoindre Beşiktaş plutôt que Galatasaray. Le média Aspor affime qu’Under « envisage de poursuivre sa carrière en Europe dans un premier temps, mais si l’offre qu’il souhaite ne vient pas, il pourrait se tourner vers la Turquie. »

Ünder ? Il est mort dans le film à l’OM ! — Nabil Djellit

Ünder n’a plus vraiment sa place sur le côté droit vu que dans le dispositif d’Igor Tudor, il n’y a pas d’ailier. C’est pourquoi Pablo Longoria avait songé à échanger Malinovski et le Turc avec l’Atalanta Bergame. Nabil Djellit avait validé l’idée sur les ondes d’Europe 1. Selon lui, l’international Turc n’a plus d’avenir à l’OM.

« Cengiz Ünder? Il est mort dans le film à l’OM. C’est comme quand Sylvinho est arrivé à Lyon, Bertrand Traoré pouvait déjà faire ses valises. Ünder est un ailier. Là, on joue en 3-4-2-1. On lui demande de se rapprocher un peu de Milik, de jouer le rôle de Payet ce qui ne correspond pas à ses qualités. Il peut le faire mais c’est quelqu’un qui aime avoir de l’espace, arriver lancé… Il n’est pas dans le trafic ou dans la densité. Ünder, dos au but, ce n’est pas son registre. Malinovski en revanche, dans ce registre-là il est plus intéressant. L’international ukrainien a quelque chose d’assez exceptionnel : sa frappe du pied gauche monumentale… Ce sont des frappes croisées, longue distance, capables de finir petit filet côté opposé… C’est une de ses spécialités. J’aime beaucoup ce joueur et je pense que pour l’OM, ça peut être intéressant. Mais est-ce que ça ne mettrait pas en difficulté un joueur qui est déjà sur le banc? Je me pose la question… Je pense notamment à Dimitri Payet. » Nabil Djellit – Source : Europe 1 (19/08/22)